ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ದಾಳಿ: ಸಿಐಟಿಯು

ತುಮಕೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ (ಐಎಲ್ಒ) ಸಿಐಟಿಯು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಇದು ಅಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ದಾಳಿ ಎಂದು ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಸಂಘಟನೆ 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ, ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಮುಜೀಬ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿ.ಕಮಲಾ, ಖಜಾಂಚಿ ಎ.ಲೋಕೇಶ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಧ್ವನಿ ಅಡಗಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಚಳವಳಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಸಿಐಟಿಯು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>