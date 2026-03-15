ತುಮಕೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ದುಬಾರಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸೊಪ್ಪು ಅಗ್ಗ

ತುಮಕೂರು: ಈ ವಾರ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಇಂಧನ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಮದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹10ರ ವರೆಗೂ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ದರ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹170–172, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹135–137ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹170–175ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೀನ್ಸ್ ಇಳಿಕೆ: ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಬೀನ್ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೀಟ್ರೂಟ್, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಬಟಾಣಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಸೊಪ್ಪು: ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ಸೊಪ್ಪು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹30–40ಕ್ಕೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ₹20–30, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹40–50, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹30ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಿತ್ತಳೆ ಏರಿಕೆ: ಹಣ್ಣುಗಳ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಿತ್ತಳೆ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಸೇಬು ತುಸು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಬೇಳೆ–ಧಾನ್ಯ: ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಅಲಸಂದೆ, ಕಡಲೆಬೀಜ, ಗೋಧಿ ಧಾರಣೆ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಟಾಣಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹10–15 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ: ವಾರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹40–70 ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಗಸಗಸೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ದರ ತುಸು ತಗ್ಗಿದೆ.

ದನಿಯ ಕೆ.ಜಿ ₹130–140, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹420–440, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹210–220, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹720–760, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹280–290, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹275–280, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹800–820, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,550–1,600, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,000–3,200, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹860–880, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850–950, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹420–430ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೋಳಿ ದುಬಾರಿ: ಕೋಳಿ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹205, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹300, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹325, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹130ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ₹4.85ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೀನು ಹೆಚ್ಚಳ: ಮೀನಿನ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹360, ಬೂತಾಯಿ ₹370, ಬೊಳಿಂಜರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹250, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹1,190, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ₹1,680, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹1,100, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,190, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹540–900, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹660ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.