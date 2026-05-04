ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ: ₹19 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

<p>ತುಮಕೂರು: ನಗರದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿಯ ಅಬೂಬುಕರ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ₹88ಗೆ 1 ಯುಎಸ್ಡಿಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ (ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ) ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ₹19.75 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಬೂಬುಕರ್ ಯುಎಸ್ಡಿಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವು ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ‘lainchain.com’ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ 1 ಯುಎಸ್ಡಿಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೆಲೆ ₹88 ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಸದರಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2025ರ ಅ. 24ರಿಂದ 2026ರ ಏ.24ರ ವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹19,17,500 ಯುಪಿಐ ಐ.ಡಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘lainchain.com’ ಆ್ಯಪ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಡಿಟಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಆ್ಯಪ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ‘ನಕಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ’ ಅಬೂಬಕರ್ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-17-466944376</p>