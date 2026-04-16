ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲ

ತುಮಕೂರು: 'ಒಂದೇ ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಬ್ಬನೇ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಲೇಖಕ ಎಸ್.ನಟರಾಜ್ ಬೂದಾಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತರಬೇತಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಬಹುತ್ವ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿನ ಏಕತೆ ಉಳಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೋ, ಬೇಡವೋ, ವಾಸ್ತು ನೋಡಬೇಕೋ, ಬೇಡವೋ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇಂದಿಗೂ ಹಳೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದ ಶೇ 70ರಷ್ಟಿರುವ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಾಂಧಿ, ಕುವೆಂಪು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಸವಣ್ಣ ಅವರಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂವಿಧಾನದ ಜತೆಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂವಿಧಾನಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಅಸಮಾನತೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯರು ಕಥೆ, ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಚನಕಾರರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಥೆ ಹೇಳದೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಬುದ್ಧ ಎಂದರೆ ಎಚ್ಚರ ಎಂದರ್ಥ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೂಡ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿ.ವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು, 'ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಹನೀಯರ ಆದರ್ಶಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಬದಲಾವಣೆ ವಿ.ವಿ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿ.ವಿ ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಮೋಹನ್, ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಕೇಶವ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಜಿ.ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ, ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಬಗ್ಗನಡು, ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-17-1568052405</p>