24ರಷ್ಟು ದಲಿತರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ

ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 75.58ರಷ್ಟು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದು, ಶೇ 24.42ರಷ್ಟು ಭೂ ರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸ್ಲಂ ಜನಾಂದೋಲನ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪರ್ಯಾಯ ಕಾನೂನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ, ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾನೂನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರು 2024–25ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಶೇ 75ರಷ್ಟು, ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಶೇ 7ರಷ್ಟು, ಇನಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 3.5, ಬಗರ್ ಹುಕುಂನಲ್ಲಿ ಶೇ 11.84ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.15 ಲಕ್ಷ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿದ್ದು, 157 ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, 'ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟರು ಭೂಮಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾನೂನು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಶಿಫಾರಸು, ಇತರೆ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಿಯುಸಿಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ದೊರೈರಾಜ್, 'ನೈಜ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಇಂತಹ ಅಂಕಿ–ಅಂಶ ಅಗತ್ಯ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಟೂರು ಶಿವಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ನರಸೀಯಪ್ಪ, ಬೆಲ್ಲದಮಡು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಕೊಟ್ಟಶಂಕರ್, ಅನುಪಮಾ, ದೀಪಿಕಾ, ಚೋಳೂರು ಶಿವನಂಜಪ್ಪ, ಭರತ್ ಬೆಲ್ಲದಮಡು, ರಂಗಯ್ಯ, ರಂಜನ್, ಅರುಣ್, ತಿರುಮಲಯ್ಯ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಪಿ.ಎನ್.ರಾಮಯ್ಯ, ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣ, ವಿನಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮನೋಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>