ದಾಸಾಲಕುಂಟೆ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ, ಒಡವೆ ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳರು

<p>ತೋವಿನಕೆರೆ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ದಾಸಾಲಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಒಡವೆಗಳನ್ನು ದೋಚಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕುರಂಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದಾಸಾಲಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ (72) ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ.</p>.<p>ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಜಮೀನಿಗೆ ಕುರಿ, ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ರತ್ನಮ್ಮ ಪಂಪ್ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಳ್ಳರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಗಿದು, ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ, ಮೈ ಮೇಲಿದ್ದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸೊಸೆ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕೊರಟಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-17-55171253</p>