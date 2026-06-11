<p>ತುಮಕೂರು: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ಕೆ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕ ಗುಂಡೇಗೌಡ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ ‘ಜನಮುಖಿ ಅರಸು’ ಕೃತಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ‘ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಮ ಸಮಾಜದ ಕನಸುಗಾರ’ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮತ, ಆತ್ಮ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾಯಕರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜನರೇ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಈಗ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಗ್ಯರಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು.</p>.<p>50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಮೀನ್ದಾರರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗೇಣಿದಾರ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು. ಅರಸು ಇದನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದರು. ಗೇಣಿದಾರರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿದರು. ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಅರಸುಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿದರು. ಜಮೀನು ಪಡೆದವರು ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶೋಷಿತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರಿಗೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ. ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾಗ ಊಟ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. 1967ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅರಸು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ತೋಳ್ಬಲ, ಜಾತಿ ಬಲ, ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಳತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮೂಲಕ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿ.ವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಮೋಹನ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರೊ.ಗುಂಡೇಗೌಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ನಡೆದ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ‘ದೇವರಾಜ ಅರಸು- ರಾಜಕೀಯ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ರೂವಾರಿ’ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹೊನ್ನೂರ ಅಲಿ, ‘ದೇವರಾಜ ಅರಸರು ಸಂಘಟಿಸಿದ ಸಮ್ಯಕ್ ರಾಜಕಾರಣದ’ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕ ಕೆ.ಪಿ.ನಟರಾಜ್ ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-17-734526509</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>