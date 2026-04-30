ಖರ್ಚಾಗದ ಅಂಗವಿಕಲರ ಅನುದಾನ

<p>ತುಮಕೂರು: ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು, ನಗರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹15.36 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹8.61 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>2024–25 ಮತ್ತು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ₹15.36 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದು ₹6.75 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ! ಆಯಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆಗಳಿಗೂ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಗವಿಕಲರ ಬದುಕು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ನೀಡಿದರೂ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಅಧಿಕ ₹4.77 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಕೇವಲ ₹68 ಲಕ್ಷವಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ₹4.09 ಕೋಟಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗಾಗಿ ₹1.98 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ₹1.45 ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹52.92 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>2011ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ಅಂಗವಿಕಲರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂಗವಿಕಲರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಆರೈಕೆದಾರರ ಸಹಾಯ ಧನ, ಪುನರ್ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲ, ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಳಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>2006ರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಗವಿಕಲರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಣ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂಗವಿಕಲರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರು ವರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ... ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಊರ್ಡಿಗೆರೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-17-2031451171</p>