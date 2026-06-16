ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ವಿವರ

<p>ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ (ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ವರೆಗೆ) ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ವಿವರ.</p>.<p>ತುಮಕೂರು 5 ಮಿ.ಮೀ, ಗೂಳೂರು 6.9, ಊರ್ಡಿಗೆರೆ 5.5, ಕೋರ 6.8, ಕೊರಟಗೆರೆ 5.5, ಸಿ.ಎನ್.ದುರ್ಗ 5, ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ 12, ಕುಣಿಗಲ್ 10.8, ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ 7.7, ಹುತ್ರಿದುರ್ಗ 11, ಕೊತ್ತಗೆರೆ 20, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಕದಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ 6.7, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ 15, ಮಿಡಿಗೇಶಿ 12, ಪುರವರ 6 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಾವಗಡ 5, ನಿಡಗಲ್ 6, ಶಿರಾತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಕುಂಟೆ 36, ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳದಲ್ಲಿ 6.8 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-17-402896294</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>