ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ–1 ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

ಆತಂಕದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ನಗು ನಗುತ್ತಲೇ ಹೊರ ಬಂದರು. ಮಕ್ಕಳು ಹೊರ ಬರುವ ತನಕ ಪೋಷಕರು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಜತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ತಯಾರಿ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ವೆಬ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಟಿ.ವಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು.

ನಗರದ ಎಂಪ್ರೆಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಕಾಳಿದಾಸ ಶಾಲೆಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಡಿಡಿಪಿಐ ಕೆ.ಜೆ.ರಘುಚಂದ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

402 ಗೈರು: ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 131 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು. ಒಟ್ಟು 33,639 ಮಕ್ಕಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 33,237 ಜನ ಹಾಜರಾದರೆ, 402 ಮಂದಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 110 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು

ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕನ್ನಡ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಕಷ್ಟ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ತರಗತಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು.

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರೇಣುಕಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ

ಭಯ ದೂರವಾಗಿದೆ

ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಆತಂಕ, ಭಯ ದೂರ ಮಾಡಿದೆ.

ಚೇತು ಪ್ರಿಯಾ, ರೇಣುಕಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ

ಅಭ್ಯಾಸ ನೆರವಾಗಿದೆ

ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಖುಷಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದೆ, ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಭಯ ಆಯಿತು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಿರಾಳ ಎನಿಸಿತು.

ಅಬೂಜರ್ ಪಾಷ, ಎಸ್ವಿಎಸ್ ಶಾಲೆ

ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯಿತು

ಶಾಲೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದು ಕೈ ಹಿಡಿಯಿತು.
ನಾನು ಓದಿದ ಪಠ್ಯಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದವು.

ಅಬೂಬಕರ್, ಎಸ್ವಿಎಸ್ ಶಾಲೆ

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ

ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಓದಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.

ಗಣೇಶ್, ಆರ್ಯನ್ ಶಾಲೆ

ಉತ್ತಮ ಅಂಕ

ಮೊದಲ ದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನನಗೂ ಇತ್ತು. ವೆಬ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತು. ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸುಲ್ತ