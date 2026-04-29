ಈಡಿಗ ನಾಯಕರ ಕೊಡುಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ

<p>ತುಮಕೂರು: ಈಡಿಗ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ರಾಜಕಾರಣ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಯ್ಯ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಈಡಿಗ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಎಲ್.ಜಾಲಪ್ಪ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಈಡಿಗ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಕೆ.ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಆರ್.ಎಲ್.ಜಾಲಪ್ಪ, ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ, ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಹರತಾಳು ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರಂತಹ ಈಡಿಗ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರ್.ಎಲ್.ಜಾಲಪ್ಪ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಆರ್.ಹನುಮಂತರಾಜು, ‘ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾದವರು ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂತಹವರು ಯಶಸ್ವಿ ಜನನಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಂಜುಳಾ ವೇದಮೂರ್ತಿ, ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಕೆ.ಆರ್.ರವೀಂದ್ರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ, ಬಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ಸೃಷ್ಟಿ, ಹರೀಶ್, ರಾಮಚಿನ್ನಯ್ಯ, ನಂದೀಶ್, ನಾಗರಾಜು ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-17-1695403368</p>