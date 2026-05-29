ಎಲ್ಲೆಡೆ ‘ಈದ್‌–ಉಲ್‌–ಅದಾ’ ಸಡಗರ

ತುಮಕೂರು: ನಗರ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗುರುವಾರ 'ಈದ್–ಉಲ್–ಅದಾ' ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು. ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಕ್ರೀದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿತು. ಮೈದಾನ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕಾಲ್ಟೆಕ್ಸ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ವರೆಗೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪರಸ್ಪರ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. 8ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತವಾದ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು–ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖ ಮಸೀದಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದವು. ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕುರಿ– ಮೇಕೆ ಖರೀದಿಯೂ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಮಾಂಸದಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸರತಿ ಸಾಲು ಕಂಡು ಬಂತು. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಪಾಯಸ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಾವು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಬಡವರಿಗೆ ಮಾಂಸ, ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹಬ್ಬದ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಎಂಬುವುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ನಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಇರ್ಫಾನ್, ಸೈಯದ್ ಫಯಾಜ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಸಿಕಂದರ್ ಇತರರು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ, ಮಳೆ–ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷ ತೊಡೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನದ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>