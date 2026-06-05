ತುಮಕೂರು | ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ನಗರದ ಹೊರಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ಬಳಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿತ, ಪರಿಕರ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಬೆದರುಬೊಂಬೆಯಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ‘ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಬರೆದು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೊರಪೇಟೆ ಕೇಂದ್ರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುವ ತಾಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿರುವುದು ಜನರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವಾಹನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಾರು ಚಾಲಕ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-17-1931650247</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>