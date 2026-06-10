ತುಮಕೂರಿನ ರೈತನಿಗೆ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್‌ ಮೂಲಕ ₹9 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

<p>ತುಮಕೂರು: ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ₹9.93 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಜುನಾಥ್ ವ್ಯವಸಾಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 1ರಂದು ಅವರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ₹9,93,500 ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹಣ ಕಡಿತ ಆಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡು, ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ’ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-17-1297771363</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>