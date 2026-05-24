ಮೀನು ದುಬಾರಿ; ಸೊಪ್ಪು ಇಳಿಕೆ

<p>ತುಮಕೂರು: ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಮೀನಿನ ದರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಬೀನ್ಸ್ ಇಳಿಕೆ: ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬೀನ್ಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿ ₹70–80ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಟೊಮೊಟೊ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ವಾರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹40–50 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕೆ.ಜಿ ₹120–150ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾರೇಟ್, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಕಾಪ್ಸಿಕಂ ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು, ಬದನೆಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಗ್ಗ: ಸೊಪ್ಪಿನ ಧಾರಣೆ ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ಕುಸಿತ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಾರವೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹30–40, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹50–60, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹70–80, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹40ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಣ್ಣು: ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ತುಸು ತಗ್ಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ: ಎಣ್ಣೆ ಧಾರಣೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹173–175, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹139–140, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹185–190ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಳೆ, ಧಾನ್ಯ: ಬೇಳೆ, ಕಾಳುಗಳು ತುಸು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಸಹ ತುಸು ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ: ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ಧಾರಣೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ದನಿಯ ಕೆ.ಜಿ ₹170–200, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹450–480, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹230–260, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹760–780, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹250–260, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹265–270, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹830–840, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,450–1,600, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,300–3,600, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹860–880, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850–950, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹400–420ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಇಳಿಕೆ: ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹175, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹255, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹275ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೆ, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹175ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ₹6.05ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೀನು ದುಬಾರಿ: ಮೀನು ತುಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೇಜಿಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹470, ಬೂತಾಯಿ ₹320, ಬೊಳಿಂಜರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹320, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹1,420, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ₹1,860, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹1,050 ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,160, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹500–680, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹680ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-17-2039592656</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>