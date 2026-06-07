ಮೀನು ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ

<p>ತುಮಕೂರು: ಕಳೆದ ಎರಡು– ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ಮೀನಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹1,400 ಇತ್ತು. ಈಗ ₹1,740ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಬಂಗುಡೆ ₹470ರಿಂದ ₹540ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೊಳಿಂಜರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹340, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ಕೆ.ಜಿ ₹1,620, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹1,280, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,200, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹510–730, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹680ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ₹10 ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿ ₹40–50ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹50–60, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹70–80, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹50ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ₹10 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>₹150ರಿಂದ 160 ಇದ್ದ ಶುಂಠಿ ಬೆಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕೆ.ಜಿ ₹100–120 ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ₹120–140 ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹173–175, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹140–142, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹185–190ಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ: ದನಿಯ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹170– 200ರಿಂದ ₹220ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ₹270 ಇದ್ದ ಕೆ.ಜಿ ಚಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ ₹300ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ₹30 ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕೆ.ಜಿ ₹420– 450ಗೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ದನಿಯ ಕೆ.ಜಿ ₹170–220, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ₹480, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ₹260, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹760, ಜೀರಿಗೆ ₹260, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹300, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹840, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,600, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,300, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹880, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹900, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹400–450.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಇಳಿಕೆ: ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ₹35ರಿಂದ ₹45 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ₹175ರಿಂದ ₹130ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹140, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹240, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹260 ಇದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-17-1256752587</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>