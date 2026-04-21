ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದು ಕಳವು

<p>ತುಮಕೂರು: ನಗರದ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಬಳಿ ಕಳ್ಳರು ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದು ₹50 ಸಾವಿರ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಟಿಜಿಎಂಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ₹50 ಸಾವಿರ ಹಣ ಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಕಳ್ಳರು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಬಳಿ ‘ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ’ ಎಂದು ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಣವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಎಸೆದಿದ್ದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಳ್ಳರು ಹಣವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋದರೂ, ಅವರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260421-17-1186834425</p>