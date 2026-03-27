ಸಿಲಿಂಡರ್‌: ಬೇಡಿಕೆ 1,400, ಪೂರೈಕೆ 350

ಕೆಸ್ತೂರು (ತೋವಿನಕೆರೆ): ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಹತ್ತು ದಿನ ಕಾದರೂ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿ ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ನೂರಾರು ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕಾದು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 20 ಕೀ.ಮಿ. ಸುತ್ತಲಿನ ಕೋರಾ, ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ, ಬೆಳ್ಳಾವಿ, ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿಯ ನೂರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನರು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ತೋವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 10,400 ಗ್ರಾಹಕರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1,400 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಕೇವಲ 350 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿತರಕರು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಪ್ಪೆದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡಯ್ಯ ಅಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>