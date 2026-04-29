ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 5,338ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ

ತುಮಕೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಸೀಮಾ ನಿರ್ಣಯ ಆಯೋಗವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ, ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 5,338ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 330ರಿಂದ 329ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ಕೊರಟಗೆರೆ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜತೆಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 41 ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 746ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈದಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 31 ಸದಸ್ಯರು, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸೋರೆಕುಂಟೆ 12 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರುತ್ತದೆ. 42 ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 660 ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ತಾವರೆಕೆರೆ, ರಾಮಲಿಂಗಾಪುರ ತಲಾ 21, ತಾಳಗುಂದ 11 ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 23 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಂದ 369 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ತುರುವೆಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 27 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಂದ 401 ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 26 ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಂದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 419ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನೇ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>