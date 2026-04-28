ಕುರಿ ಮೈ ತೊಳೆಯಲು ಹೋಗಿ ಕುರಿಗಾಹಿ ನೀರುಪಾಲು

ಗುಬ್ಬಿ: ಕುರಿಗಳ ಮೈ ತೊಳೆಯಲು ಹೋದ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅಮ್ಮನಘಟ್ಟ ಮಜರೆ ಕೋಡಿಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ (48) ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿವಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಕುರಿಗಳ ಮೈ ತೊಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣರ ಪತ್ನಿ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಎಸೆದು ಪತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಓಡಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಶವವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದ್ದ ಶಿವಣ್ಣರ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವಿನಿಂದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ನೀರು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಮೀನಿನವರು ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವುದರಿಂದ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿಗಳಾಗಿವೆ. ನೀರು ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಕಾಣದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವಘಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5-6 ಜನ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಗುಂಡಿ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>