ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ

ಗಂಡಸಿ: ಹವಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದರೂ ತಾಪಮಾನ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತಾಪಮಾನ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಕೊಂಡೆನಾಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಐಶ್ವರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿರಾ, ತುಮಕೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಪಾವಗಡ, ಹಿರಿಯೂರು ಭಾಗಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಅರಸಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಹೋಬಳಿಯ ಲಾಳನಕೆರೆ, ಹೆಗ್ಗಟ್ಟ, ಕೊಂಡೆನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಗುಳೆ ಬಂದಿರುವ ಅಲೆಮಾರಿ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಿನದ ಕಾಯಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 6 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು, ಎಳನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ನಿಂಬೆ ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಗುರ, ಸಡಿಲವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ. ಛತ್ರಿ, ಟೋಪಿ, ಕನ್ನಡಕ ಬಳಸಿ. ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ತಲೆಸುತ್ತು, ವಾಕರಿಕೆ, ಅತಿಯಾದ ಬೆವರು ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮುದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡದೇ ಸಮೀಪದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>