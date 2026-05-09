ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ತುಮಕೂರು: ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಬುಗುಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಹೇಮಾವತಿಯ ಗೊರೂರು ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸುವುದು ತಡವಾದರೆ ನಗರದ ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈವರೆಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಹ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರೂ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲಿಬಾಬ ಹಾಗೂ 40 ಮಂದಿ ಕಳ್ಳರ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗೊರೂರು ಜಲಾಶಯಕ್ಕೂ ಭೇಟಿನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 17.90 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಟಿಎಂಸಿ ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ 12 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ನೀರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಈವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.ಕೊರಟಗೆರೆತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರುಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದ ಕೆಲಸವೇ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಹುಸಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ, ಎನ್.ಆರ್.ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಕೆ.ಪಿ.ಮಹೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260509-17-1396167576</p>