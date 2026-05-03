ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ: ಬಸ್‌ ಮಾರ್ಗ ಬದಲು

ತುಮಕೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು–ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206ರಲ್ಲಿ (ಬಿ.ಎಚ್.ರಸ್ತೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್, ಇತರೆ ವಾಹನಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ತನಕ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಗಳು ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಕೋಡಿ ಬಸವಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಕೋತಿತೋಪು, ಹನುಮಂತಪುರ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು.</p>.<p>ಕುಣಿಗಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಧುಗಿರಿ, ಶಿರಾ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ಭಾರಿ, ಮಧ್ಯಮ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಾಹನಗಳು ಕುಣಿಗಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಗುಬ್ಬಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ದಿಬ್ಬೂರು ವೃತ್ತ, ಶಿರಾ ಗೇಟ್ನ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ತಿಪಟೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಾಹನ ಗುಬ್ಬಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್, ದಿಬ್ಬೂರು ವೃತ್ತ, ಶಿರಾ ಗೇಟ್ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಶಿರಾ, ಮಧುಗಿರಿಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು, ಕುಣಿಗಲ್, ಮದ್ದೂರು, ಮೈಸೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದು.</p>.<p>ತಿಪಟೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಭಾರಿ, ಮಧ್ಯಮ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಾಹನಗಳು ಗುಬ್ಬಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕುಣಿಗಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಜಾಸ್ಟೋಲ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>