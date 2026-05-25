ವಯೋವೃದ್ಧರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ‘ಚಿಕಿತ್ಸೆ’

ತುಮಕೂರು: ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯ ಔಷಧವಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲ ...

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಹೊರ ಮತ್ತು ಒಳ ರೋಗಿಗಳ ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ.

ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಭಾಗ ಈಗ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರದಾಟ ತಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಗಳು ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಔಷಧ ಸಂಗ್ರಹ ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ.

2024ರಲ್ಲಿ ಡೆಂಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ರೋಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಯೋವೃದ್ಧರ ವಿಭಾಗ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ 53, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 64, ಏಪ್ರಿಲ್ 102 ಜನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 219 ಮಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ದೊಡ್ಡಾಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ದುರಸ್ತಿ, ಮಾನಿಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಆಮ್ಲಜನಕ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಕೋರ ಬಳಿಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಯೋವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು, 3 ಶುಶ್ರೂಷಕಿರಿಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ನರ್ಸ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260525-17-350495728