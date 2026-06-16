ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ₹6 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p>ತುಮಕೂರು: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹28 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>₹6 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಗರದ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ‘ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್’ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕ ಬೊಮ್ಮಲ ರಾಜೇಶ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಪಾರ್ವತಿ, ಕಾವ್ಯಾ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಹೇಮಂತ್, ದುರ್ಗೇಶಪ್ಪ ಎಂಬವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿಲಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರಿನವರು. ಉಳಿದವರು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ‘ಅಗರಬತ್ತಿ, ನೆಲ ಒರೆಸುವ ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹28 ಸಾವಿರ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ನಾನು, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ₹6.75 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರದ ಸುನೀಲ್ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮಂತೆ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ₹60 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹70 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಪಡೆದು ಒಂದು ರಸೀದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಮಹಿಳಾ ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ, ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-17-2071953004</p>