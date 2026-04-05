ತುರುವೇಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಕಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಿಗೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಸಂಜೆ ಹುಲಿಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಬಾಯಿ ಬೀಗ, ಮಡೆ ಆರತಿ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸೋಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಮಡಿತೇರು ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇವಿಗೆ ಕಣತೂರು ಮತ್ತು ಕೆ.ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ರಥೋತ್ಸವ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮನ ಕುಣತದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹುಲಿಕಲ್ ನಟರಾಜ್ ರವರಿಂದ 'ಪವಾಡ ಬಯಲು' ಕ್ರಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಅಶ್ವವಾಹನೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-17-1453514989</p>