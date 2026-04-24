ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೇಬಲ್ ಕಳವು

ಹುಳಿಯಾರು: ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಂಗನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕೇಬಲ್ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಸುಮಾರ್ 15 ರೈತರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವುದು ರೈತರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಹುಳಿಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಾಗರ್ ಅಸ್ಕಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ರಂಗನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ನುಲೇನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ಕೊಳವೆಬಾವಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಅಸ್ತಿ ಪೈಪ್ನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಬಲ್ ಜತೆ ಅಸ್ತಿ ಪೈಪ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಕೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ಗೂ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಜಗದೀಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>