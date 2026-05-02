ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು 12 ಕುರಿ ಸಾವು

<p>ಹುಳಿಯಾರು: ಹೋಬಳಿಯ ಹೊಯ್ಸಳಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಳ್ಳಾರದ ಮೇಗಲ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮುದ್ದಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 12 ಕುರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.</p>.<p>ಬೆಳ್ಳಾರ ಮೇಗಲ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯ ಮುದ್ದಯ್ಯ ತಮ್ಮ 50 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 12 ಕುರಿಗಳು ಸಿಡಿಲಿನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ.</p>.<p>ಕುರಿಗಾಯಿ ಮುದ್ದಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-17-234491795</p>