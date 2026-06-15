ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸರಿಗಿಲ್ಲ ವಸತಿ ಭಾಗ್ಯ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ

<p><em>ಟಿ.ಎಚ್.ಗುರುಚರಣ್ ಸಿಂಗ್</em></p>.<p>ಕುಣಿಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ, ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ, ಅಮೃತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಲ್ಲ.</p>.<p>1940ಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಫಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಆಗಿತ್ತು. ತುಮಕೂರು- ಮಂಡ್ಯ- ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಠಾಣೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿದ್ದು, ಹೆಂಚಿನ ಮನೆಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಶಿಥಿಲವಾದ ಕಾರಣ 2020ರಲ್ಲಿ ಕೆಡವಲಾಗಿತ್ತು. ಜಾಗವಿದ್ದರೂ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದವರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೃತೂರು ಪಿ.ಐ. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿ.ಐ ಠಾಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಪಿಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 40 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಯುಕ್ತ ಮನೆಗಳ ಕೊರತೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33 ಮತ್ತು 85 ಹಾದುಹೋಗಿವೆ. ನಿತ್ಯ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.</p>.<p>‘ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದ ಹಲವೆಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 24 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ 24 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ 12 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ಎನ್.ನಟರಾಜು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-17-1276355347</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>