‘ಇಂಡಿಯನ್‌ ಗ್ಯಾಸ್‌’ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

<p>ತುಮಕೂರು: ‘ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್’ ಏಜೆನ್ಸಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಪಾವಗಡದ ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ₹51.65 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರು. ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಶುರು ಮಾಡಲು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಪರಿಚಿತರೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿ, ‘ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರ, ಭಾವಚಿತ್ರ ಸೇರಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ₹24,900 ಹಣವನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ‘ಎನ್ಒಸಿ, ಪರವಾನಗಿ ಪತ್ರದ ಜತೆಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ 1 ಸಾವಿರ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ₹14.16 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು’ ಎಂದಿದ್ದರು. ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಅದರಂತೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ 250 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ₹4.72 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಗೋದಾಮು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ₹11,87,260 ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ವಂಚಕರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಎನ್ಒಸಿ, ಪರವಾನಗಿ ಪತ್ರ ನಂಬಿದ ನರೇಂದ್ರ ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.</p>.<p>ಏ. 30ರಿಂದ ಜೂನ್ 1ರ ವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹51,65,830 ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ವಂಚನೆಯ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-17-94083117</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>