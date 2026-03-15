<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಿಂಡಿ ವಿತರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಮೆನುವಿನಂತೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಮೊಸರು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೆವು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜತೆಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>10 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲ: ನಗರದಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೇರಿ 6 ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಬಳ ನೀಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೂ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರವೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 8 ತಿಂಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 10 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವೇತನ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಲ್ಪ–ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದಲ್ಲೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಈಗ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಣಗಾಡುತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p> <strong>10 ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದ್:</strong> ‘ಕಳೆದ ಮೂರು–ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವ ಸುಮಾರು 10 ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿವೆ’ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಎರಡು ದಿನ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. </p>