21ಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸಮಾವೇಶ

ಶಿರಾ: ಪಟ್ಟನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗುರು ಗುಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಂಜಾವ ಧೂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏ. 21ರಂದು ನೀರಾವರಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತುಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಆರ್.ಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೇಮಾವತಿ, ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಎತ್ತಿಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ನೀರಿನ ದಾಹ ನೀಗಿಸಲು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕುಂಚಿಟಿಗರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಸಿ.ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀರಿನ ಹೋರಾಟ ಯುವಜನತೆಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಚ್.ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಗೌಡ, ಚಿರತ ಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಂ.ರಂಗನಾಥ್, ಎಸ್.ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ, ಬಿ.ಜುಂಜಯ್ಯ, ಮದ್ದೆವಳ್ಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸಿ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ ಗೌಡ, ಬಿ.ಎಂ.ರಾಧಕೃಷ್ಣ, ಎಂ.ವಿಜ ಯರಾಜ್, ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಂ.ಸಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕೆ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಬಿ.ಬೊಪ್ಪಣ್ಣ, ನರೇಶ್ ಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>