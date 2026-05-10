ಕಣಿವೇನಹಳ್ಳಿ: ವೀರ ಓಬಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

<p>ಪಾವಗಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಿವೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವೀರ ಓಬಮ್ಮ ದೇವಿ ಚರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಚಂಡಿ ಹೋಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30ರಿಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೇದಪಾರಾಯಣ, ಕಳಶಾರ್ಚನೆ,ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಹೋಮ,ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಹಾಕುಂಬಾಭಿಷೇಕ, ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿದವು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಚಂಡಿ ಹೋಮ, ಸುವಾಸಿನಿಪೂಜೆ, ಮಹಾ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಕೀಲ ಗೋಪಾಲ್, ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಸಣ್ಣೀರಪ್ಪ, ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಓಬನ್ನ, ಮಂಜುನಾಥ, ನಲ್ಲಪ್ಪ, ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ, ಗೋಪಾಲ, ಸೀನಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಕ ರವಿ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-17-469261872</p>