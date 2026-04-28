ಬಣವೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಮೇವು ಭಸ್ಮ

ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ: ಪುರವರ ಹೋಬಳಿಯ ಗಿರೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಶಶಿಕಲಾ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬುವವರ ಮೇವಿನ ಬಣವೆಗೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಣ ಮೇವು ನಾಶವಾಗಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಶಶಿಕಲಾ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಮೇವು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇವು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಗ್ನಿಶಾಮ ದಳಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.

'ಬೇಸಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೇವು ಸಿಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಆಕಾಶವೇ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಶಶಿಕಲಾ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ