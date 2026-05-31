ಹೆದ್ದಾರಿ ಗುಂಡಿಗೆ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಆಕ್ರೋಶ

ಕೊರಟಗೆರೆ: ತುಮಕೂರು–ಕೊರಟಗೆರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 3 ಅಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಯಿಂದಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪಾವಗಡ–ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಲಘು ವಾಹನ, ಬಸ್ಗಳು, ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಗುಂಡಿ ಆಳವಾಗಿದ್ದು ವಾಹನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಲಾಖೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಟಿ.ಎನ್.ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, 'ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀವಭಯದಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರಾತ್ರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಯಾನಕ. ಪ್ರಾಣ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ತಕ್ಷಣ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಡಿ.ಪ್ರಭಾಕರ್,'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದೂ ತಿಂಗಳಾದರೂ ದುರಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಫಲಕವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವ ಮೊದಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>