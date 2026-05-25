25ರಿಂದ ಸಂಗಾಪುರದಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ

ಕೊರಟಗೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚನ್ನರಾಯನದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ, ಬರಕ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಲಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಗಾಪುರ ಬಯಲಿನ ಸಂಗಾಪುರದ ಕಾವಲ್ಲಮ್ಮ (ಸಂಗಾಪುರದಮ್ಮ) ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಮೇ 25ರಿಂದ ಜೂನ್ 1ರ ವರೆಗೆ ಎಂಟು ದಿನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಂಗಾಪುರದ ಕಾವಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯು ಉಪ್ಪಿನಕೊಳಗ ಒಕ್ಕಲಿಗರ 'ಗಡ್ಡದವರು' ಬೆಡಗಿನ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಕುಲದೇವತೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇವಿ ಜಲಧಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ರಥೋತ್ಸವ, ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದೇವರ ಮರುಪೂಜೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಂದ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260525-17-845677465