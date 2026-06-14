<p>ತುಮಕೂರು: 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು 2,500 ಐಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಈಗಾಗಲೇ 11 ಸಾವಿರ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಪಿಎಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ ಖಂಡನೀಯ’ ಎಂದು ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಬಿ.ಲಕ್ಕಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಪಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚದೇ, ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕದೆ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಕುಕೃತ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರ ಏಕೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಲೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-17-590533073</p>