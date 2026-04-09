ತುಮಕುರು: ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ (ಕೆಆರ್ಎಸ್) ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಸುಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಹವಾಲು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ ನನ್ನ ಜತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರು' ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಮಂಜುಳಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಮಸುಂದರ್, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಸಿಂಧೂ ಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ವಿರುದ್ಧ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಅಸಮಾಧಾನ: 'ಜನತಾ ದರ್ಶನ ವೇಳೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೋಮಸುಂದರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ' ಎಂದು ಜ್ಞಾನಸಿಂಧೂ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಜನರನ್ನು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಕರೆಸಿ, ಅವರನ್ನು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>