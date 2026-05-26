ರಸ್ತೆ ಬಂದ್‌ ಮಾಡದಂತೆ ಒತ್ತಾಯ

ತುಮಕೂರು: ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಇದ್ದರೂ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬನಶಂಕರಿ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಗೂಡ್ಸ್ ಶೆಡ್ ಕಾಲೊನಿ, ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಲೇಔಟ್, ಅಳಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆಪಾಳ್ಯ, ಅಮರ ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮರಳೂರು ದಿಣ್ಣೆ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮರಳೂರು, ರಿಂಗ್ರಸ್ತೆ, ಗಂಗಸಂದ್ರ, ಮೆಳೆಕೋಟೆ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸದಾಶಿವನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಾಗೂ ಕುಣಿಗಲ್ ಭಾಗದ ಜನರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಈ ರಸ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹತ್ತಾರು ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ, ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಹತ್ತಾರು ಎಕರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಶಾಸಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>