<p>ಕುಣಿಗಲ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚನ್ನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಮಹಿಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜನಾಂಗದ ಗುಂಪು ತಕರಾರು ತೆಗೆದು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕಿತ್ತನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕುಪ್ಪಯ್ಯನ ಸೊಸೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಎಂಬವರಿಗೆ ಚನ್ನಾಪುರದ ವಡ್ಡರ ಪಾಳ್ಯ ತೊಕ್ಕಲು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 61, 63, 60/1ರಲ್ಲಿ 23 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚನ್ನಾಪುರದ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಲೇಟ್ ಚೆಲುವೇಗೌಡ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಪರಶುರಾಮ, ಸಿ.ನಾಗರಾಜು, ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ, ರಮೇಶ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಶಾಂತ ಮತ್ತಿತರರ ನಡುವೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ವಿವಾದವಿದೆ.</p>.<p>ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜೂನ್ 18ರ ಗುರುವಾರ ಚೆಲುವೇಗೌಡನ ವಂಶಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಕೆಯು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-17-1162746999</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>