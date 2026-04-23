ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ ಪ್ರಥಮ

ತುಮಕೂರು: ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಿಐಟಿಯು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಆಟೊ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿತು. ನಿಖಿತಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಸ್ ಯೂನಿಯನ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಿಐಟಿಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಮುಜೀಬ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕ್ರೀಡೆ ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಪಾಠ. ಶಿಸ್ತು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸೋಲಿನಿಂದ ಕೂಡ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ಉಮೇಶ್, ಎನ್.ಕೆ.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ರಫಿಕ್ ಪಾಷಾ, ಕಮಲಾ, ಎ.ಲೋಕೇಶ್, ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ರಂಗಧಮಯ್ಯ, ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸುಜಿತ್ ನಾಯಕ, ಪುಷ್ಪ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>