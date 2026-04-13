ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಲಸೆ ಭೀತಿ

ಮೈಲಾರಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ

ತುಮಕೂರು: 'ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಪಿಯು ಓದಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಬಿಡಿಸಿ ದುಡಿಯಲು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಬರಾ ಮಹಿಳಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಲತಾ ಹೇಳುವಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಗಾ ಬದಲಾಗಿ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ– ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ದಿನದ ಕೂಲಿ ನಂಬಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿಸಲು ನಗರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಜನರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆ ಬಿಡಿಸಿ, ನಗರಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಗೊಂದಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಮತ್ತೆ ನಗರಗಳತ್ತ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. 60–70 ಜನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಊರ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಸಂಕಟ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ