ಉದ್ಯೋಗದ ಜತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಖ್ಯ

ತುಮಕೂರು: ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಐಎನ್ಟಿಯುಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳಧರದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವವರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಐಎನ್ಟಿಯುಸಿ) ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಜತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಕರಣೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಐಎನ್ಟಿಯುಸಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಸಿ.ಶ್ಯಾಮಣ್ಣರೆಡ್ಡಿ, 'ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದುಡಿಮೆಯ ಜತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತಾವು ದುಡಿಯುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ದಾಸ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ನವಾಜ್, ಜಗದೀಶ್, ಕೆಂಪರಾಮಯ್ಯ, ಎಂ.ಎಲ್.ಕಾಂತರಾಜು, ಎನ್.ಕೀರ್ತಿ, ಶ್ರೀರಂಗಯ್ಯ, ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಬಿ.ರಂಗನಾಥ್, ಮುತ್ತುರಾಜು, ಕೆಂಪರಾಮಯ್ಯ ಇತರರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>