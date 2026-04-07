ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ತೀಜ್‌ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಹುಳಿಯಾರು: ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 58 ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೀಜ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು (ಗೋಧಿ) ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದ ಕನ್ಯೆಯರು (ಮದುವೆಯಾಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ, ಸಜ್ಜೆ ಮೊದಲಾದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊಳಕೆಗಳನ್ನು 'ಹರಿಯಾಲಿ' ಎಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಬೀಜ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೋ ಆ ಬೆಳೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯರು ಮತ್ತು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳಾದ ಫೆತಿಯಾ, ಕಂಚಳಿ, ಚಾಂತಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿ ಸೇವಾಲಾಲ್ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಡು, ಕುಣಿತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>9ನೇ ದಿನದಂದು ಬೆಳೆದ ಮೊಳಕೆ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಕೆರೆ ಅಥವಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯರು ಜಗದಾಂಬಾ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿಯೂ, ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಡಂದಿರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.