ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದಕ್ಕೆ ₹10!

<p>ತುಮಕೂರು: ಈ ವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮೀನು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಾಪಮಾನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪ ತೋರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ದಣಿದ ದೇಹ ತಂಪಾಗಿಸುವ ತಂಪುಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಪ್ರಮುಖ ಮಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ತೇಜಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ₹7–8ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ₹10–15ರ ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವಾರ ತುಸು ತಗ್ಗಿದ್ದ ತರಕಾರಿ ದರ ಈಗ ಕೊಂಚ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು, ಮೂಲಂಗಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಅಲ್ಪ ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೊಪ್ಪು ಏರಿಕೆ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹40–50ಕ್ಕೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ₹30–40, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹40–50, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹30ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಿತ್ತಳೆ ಏರಿಕೆ: ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಏರುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಪೈನಾಪಲ್ ತುಸು ತಗ್ಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ: ಎಣ್ಣೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹173–175, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹137–140, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹180–190ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಳೆ–ಧಾನ್ಯ: ಬೇಳೆ ಧಾರಣೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕಾಳು ದರ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ: ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ದರ ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ದನಿಯ ಕೆ.ಜಿ ₹140–160, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹420–440, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹320–330, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹740–760, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹270–280, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹270–280, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹800–850, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,550–1,650, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,000–3,200, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850–900, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹850–950, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹440–450ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಳಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ: ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹170, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹250, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹275, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹135ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ₹4.60ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.</p>.<p>ಮೀನು ದುಬಾರಿ: ಮೀನಿನ ದರ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹460, ಬೂತಾಯಿ ₹430, ಬೊಳಿಂಜರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹250, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹1,190, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ₹1,440, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹1,100 ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,060, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹500–780, ಏಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹720ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-17-1179584944</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>