ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ವಿಘಟನೆ

<p>ತುಮಕೂರು: ಧರ್ಮದಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತರಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಿಂಗಾಯತರೇ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಘಟನೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಿ.ಎನ್.ಯೋಗೀಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಶೈನಾ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಚನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ, ಬಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಣ್ಣ ಜಾತಿ ವಿನಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಸಮ ಸಮಾಜದ ಕನಸು ಕಂಡವರು. ಸಮಾನತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಧಾರಣೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶೈನಾ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೊಂಬರನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜು, ‘ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಆದರ್ಶ. ಬಸವಣ್ಣ ಲೋಕ ಕಂಡ ವಿಸ್ಮಯ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸಲು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಟಿ.ಎಸ್.ಕಲ್ಪನಾ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಧ್ಯಾನಾ ಶಿವಬಸಪ್ಪ, ಶೈನಾ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿ.ಸಿ.ಶೈಲಾ ನಾಗರಾಜು, ನಿರ್ಮಲಾ ಗೂಳರಿವೆ, ಎಸ್.ಆರ್.ಪ್ರಮೀಳಾ, ಉಷಾರಾಣಿ, ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ, ಪಿ.ಜಿ.ಶಕುಂತಲಾ, ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ್, ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ, ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ಪಲ್ಲವಿ, ವೀಣಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-17-1941656114</p>