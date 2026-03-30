ವೈದ್ಯ, ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ವಸತಿಗೃಹ

ತುರುವೇಕೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೋಬಳಿಯ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾವಿನಕೆರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ಮಾಯಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಎರಡೂ ಹೋಬಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನವಳಗೇರ ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಡಸೂರು, ಮುದಿಗೆರೆ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಅರಳಹಳ್ಳಿ, ಕರಡಿಗೆರೆ, ಮುದ್ದಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗಲಾಪುರ, ಕೆ.ಹೊಸೂರು, ಒಬ್ಬೇನಾಗಸಂದ್ರ, ಜೆ.ಸಿ.ಪುರ, ಮದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 80 ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಬರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ 70 ವರ್ಷ ಸಂದಿವೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲವಾಗಿವೆ. ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದಿವೆ. ಗೋಡೆಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಕೊಠಡಿಯ ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಪೊದೆ ಬೆಳೆದಿವೆ.</p>.<p>ಎರಡೂ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಲಂಟಾನ ಗಿಡಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿಗೃಹ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಓಡಾಡುವಾಗ ಬಿದ್ದು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನೀಷಿಯನ್ 1, ಎಲ್.ಎಚ್.ವಿ 1, ಪಿಎಚ್.ಸಿ.ಒ 1, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ 2 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕಾಂಪೌಡ್: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಪೌಡ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನವಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರಣ ದನಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>