ಬಾರದ ಮಳೆ; ಆಟದ ಮೈದಾನದಂತಾದ ಕೆರೆ

<p>ಮಧುಗಿರಿ: ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ಜನ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳಾಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಆವಿಯಾಗಿಸಿ ಬರಿದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 15 ಕಳೆದರೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಬೀಳದಿರುವ ಕಾರಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳ ಒಡಲು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ನೂರಾರು ತೆರೆದ ಬಾವಿ, ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಬೇಸಿಗೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹದ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಜಲಮೂಲಗಳು ಬರಿದಾಗಿವೆ. ರೈತರು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 995 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿವೆ. 706 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 212 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 194 ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳ ಬರಿದಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ, ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ, ಬಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಗೆಡ್ಡೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡತೊಡಗಿದೆ. ಮಿಡಿಗೇಶಿ ಹೋಬಳಿಯ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 7 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ವಿಫಲಗೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ 5, 6, 7, 8, 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 72 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ, 9 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ. ಹೇಮಾವತಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್.</p>.<p>ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು, ಮೇವು ಸಮಸ್ಯೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುರಿ-ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಡು, ಕುರಿ, ಎಮ್ಮೆ, ಆಕಳು ಇದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ರೈತರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೋರಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಬಯಲಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೇವು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಿಸಿಲ ಝಳಕ್ಕೆ ಗಿಡ -ಮರ, ಹುಲ್ಲು ಒಣಗಿರುವುದರ ಜತೆಗೆ ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳು ಸೀಮೆಜಾಲಿ ಕಾಯಿಯೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮಂಗ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಿಸಿಲ ಝಳಕ್ಕೆ ಬಸವಳಿದಿವೆ. ಮೈದನಹಳ್ಳಿಯ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ವನ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನವಿಲು, ಜಿಂಕೆ, ನರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವನ್ಯಮೃಗಗಳು ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ರೈತರು ಹೊಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಹದಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಕುಂಠಿತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಂಟವಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಜೀವಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-17-1719269847</p>