ನೀರಿಗಾಗಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಣ್ಣ ಹೋರಾಟ

ತುಮಕೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈದಾಳ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ರಾಜಣ್ಣ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈಗ ತೀವ್ರವಾದ ಬೇಸಿಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೈದಾಳ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸಿದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಸುರೇಶ್ಗೌಡ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮೈದಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಾಜಣ್ಣ ಸಹ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕೆಸರಮಡು, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಜನರು, ರೈತರು ಮೈದಾಳ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ 9 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಇದೆ. ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಜಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ, ಗಂಗಹನುಮಯ್ಯ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>