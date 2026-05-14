ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

<p>ಮಂಚಲ ದೊರೆ (ಗುಬ್ಬಿ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗಲವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಮಂಚಲದೊರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ಥಿರಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ನಂದಿ, ಕಳಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಹುತಿ ನಡೆಯಿತು. ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೀರಂಗನಾಥ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-17-67580034</p>